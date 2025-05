IL PUNTO POLITICO. Elezioni San Marino. Eclissi solare ? Siamo ancora al buio … di Federico Pedini Amati

Eclissi solare ? Siamo ancora al buio. La legge elettorale imporrebbe, già dall’ultima legislatura, chiarezza nelle possibili coalizioni o alleanze. Già alle elezioni del 2019 era scontato che nessuno avrebbero sfondato il muro dei 31 Consiglieri per fare il Governo da soli, da lì le alleanze post voto.

Oggi si ripresenta lo stesso scenario, se DC AR PSD LIBERA e PS non si presentano in coalizione assieme per chiarezza nei confronti dei cittadini sammarinesi, ovviamente con programmi condivisi, significa che dopo le elezioni si formerà un Governo, qualunque Governo, non dichiarato prima del voto.

Questo il problema sostanziale.

Poi si dirà di ottimizzare il consenso, ma l’ottimizzazione del consenso non può mai superare la chiarezza verso gli elettori.

In questo scenario le cose potrebbero andare così, salvo colpi di scena o decisioni diverse prese dai vari organismi di partito: