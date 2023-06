Il riminese Elia Matteini, tenente di vascello della Marina Militare, salva un pescatore caduto in mare

Il tenente di vascello Elia Matteini, comandante della nave “Angelo Cabrini” della Marina Militare, questa mattina ha salvato un 54enne anconetano, rimasto in mare per oltre 5 ore dopo essere caduto dal peschereccio Rosa dei venti.

Le ricerche hanno coinvolto Guardia Costiera, Marina Militare, oltre ad alcuni pescherecci che stavano operando nella zona.

Eravamo impegnati – racconta il tenente di vascello – in un trasferimento quando abbiamo ricevuto l’allarme e ci siamo uniti alle squadre di ricerca nella zona che ci è stata assegnata. Abbiamo utilizzato una telecamera termica, che mostra il mare bianco ed in nero gli oggetti con temperatura più alta. Palloni, gabbiani, ne abbiamo controllati almeno una trentina. Poi lo abbiamo visto e avvicinandoci non abbiamo avuto dubbi, era con solo la testa fuori, senza il salvagente». Le condizioni del naufrago erano al limite: «quando lo abbiamo recuperato non era cosciente. Ma poi piano piano si è ripreso, lo abbimo idratato e riscaldato e dopo un po’ è riuscito a parlare».