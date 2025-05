Il Rotary Club San Marino ricorda con profonda commozione il professor Italo Giorgio Minguzzi

Il Rotary Club San Marino si unisce al cordoglio del mondo rotariano per la scomparsa, il 18 maggio, del Professore Avvocato Italo Giorgio Minguzzi.

Past Governatore del Distretto 2070 del Rotary International, Minguzzi è stato un autentico rotariano: guida autorevole, riferimento morale, ispirazione per generazioni di giovani. Con una passione contagiosa, ha dedicato la vita alla promozione dei valori dell’etica, del servizio e della formazione, mosso da una profonda convinzione: che i giovani rappresentano il motore del futuro.

È stato un grande amico di San Marino e del nostro Club in particolare. Qui frequentò il liceo classico, che ha sempre considerato tra le migliori scuole, con insegnanti di straordinario valore, e qui conobbe la futura moglie, “Lella” Monetti. Un legame affettivo che ha mantenuto e coltivato nel tempo, restando vicino alla nostra comunità.

Instancabile promotore del RYLA – l’istituto che ogni anno coinvolge i migliori giovani del Distretto in un’esperienza formativa d’eccellenza – ha sempre sostenuto con convinzione anche i club giovanili Rotaract e Interact. In particolare, è stato decisivo nel promuovere programmi educativi rivolti alle nuove generazioni, lasciando in ciascuno una traccia viva. Le sue parole, sempre chiare, profonde e autentiche, sapevano arrivare al cuore e all’anima di chi lo ascoltava.

Tra i momenti più intensi e significativi vissuti nel nostro Club, restano memorabili alcune sue coinvolgenti relazioni tenute in occasione della cerimonia di consegna del Premio Rotary, che ogni anno il Club di San Marino assegna agli studenti diplomati con il massimo dei voti presso il nostro liceo. Ogni volta che fu chiamato, seppe regalare momenti di altissimo valore etico e morale, di grande ispirazione e stimolo per i ragazzi presenti, che ne uscivano arricchiti e motivati. Merita un ricordo particolare la sua toccante commemorazione, nel 1975, del socio rotariano Francesco “Checco” Balsimelli, già preside del liceo classico sammarinese, cui era legato da un profondo affetto e con cui condivideva anche la passione per il sigaro toscano.

Alla moglie Marina, ai figli Livio Mario e Francesca Romana, e a tutti i familiari, il Rotary Club San Marino esprime il più sincero affetto e la propria vicinanza.

Caro Italo, con il tuo esempio continuerai a illuminarci…

Vogliamo salutarti anche con le tue stesse parole, scritte a sostegno della fondazione di un Interact sammarinese, che testimoniano ancora una volta la tua visione e il tuo instancabile impegno per i giovani:

“Sono sicuro che a nessuno sfugge come, in questi tempi, l’età corrispondente alla scuola media superiore sia quella più importante e rilevante per la crescita dei giovani in qualsiasi società evoluta.

È lì che si formano i caratteri, che s’iniziano a delineare le proprie scelte, ed è lì che nascono i migliori leader, le donne e gli uomini del futuro.

Il Rotary lo sa, tutti i Paesi lo sanno, e San Marino lo sa meglio di qualunque altro, perché – per dirla col Carducci, nel suo famoso discorso al Senato della Repubblica – ebbe a pronunciare queste parole:

San Marino. Che di perpetue libertà si gode. Libertà perpetua, e di diritto, più veramente e santamente, che non le dinastie dei conquistatori, divino.”

Rotary Club San Marino