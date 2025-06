Il Direttore Sportivo Daniele Deoma è lieto di aver affidato la responsabilità dell’area tecnica della squadra juniores a Tiziano Canini. Per Canini è un felice ritorno nell’organigramma del San Marino Calcio. Il suo ruolo si rivela strategico per il progetto del Presidente Emiliano Montanari, non solo nell’ottica della ricostruzione dell’intero settore giovanile della compagine sammarinese, in quanto Tiziano Canini sarà un collaboratore diretto del DS Deoma.

Ufficio Stampa