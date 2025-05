Il San Marino Team è ad Andorra, tutto pronto per la ventesima edizione dei Giochi dei Piccoli Stati

Il San Marino Team è arrivato nel Principato di Andorra, dove da lunedì 26 maggio inizierà la ventesima edizione dei Giochi dei Piccoli Stati. 85 atleti pronti a cimentarsi in 13 discipline per un’intera settimana ricca di emozioni per i rappresentanti di San Marino, che nella serata di lunedì sfileranno all’Estadi Nacional di Andorra nella cerimonia d’apertura, con i due portabandiera Jasmine Verbena (nuoto artistico) e Francesco Sansovini (atletica leggera).

Guidati dal capo missione, Giuliano Tomassini, e i due vice capo missione, Anna Lisa Ciavatta e Luciano Scarponi,gli atleti biancazzurri avranno l’onore di avere al loro fianco anche le istituzioni della Repubblica di San Marino. Ad Andorra sono presenti gli Eccellentissimi Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi, insieme al Segretario di Stato per lo Sport, Rossano Fabbri e il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari i quali saranno impegnati in riunioni con i rispettivi Ministri.

Sull’aereo che ha accompagnato la delegazione del Titano anche il presidente Christian Forcellini, alla sua prima uscita da presidente del Cons, e il Segretario Generale Eros Bologna.

La cerimonia d’apertura di lunedì sera sarà visibile in diretta su San Marino RTV (ore 21:30) sui canali 520 Sky, 831 Digitale Terrestre e 93 Tivusat e in streaming sul sito della tv di Stato. Cerimonia e gare saranno disponibili in streaming anche sul canale Anoc.TV, registrazione gratuita.

