Il Segretario di Stato Bevitori al networking di San Marino Innovation: “Ricerca, tecnologia e nuove competenze per il futuro”

Il Segretario di Stato per il Lavoro, Alessandro Bevitori, ha preso parte con un saluto istituzionale all’evento annuale di networking tra imprese innovative, promosso da San Marino Innovation. Nel suo intervento, Bevitori ha evidenziato la crescita significativa dell’Istituto e ha ribadito l’importanza fondamentale dell’innovazione per il futuro della Repubblica.

Il Segretario di Stato ha sottolineato che: “San Marino deve guardare con coraggio al futuro, investendo in ricerca, tecnologia e nuove competenze. L’innovazione non è solo una leva di sviluppo economico, ma anche uno strumento per rendere il nostro sistema più sostenibile, competitivo e attrattivo per le nuove generazioni”.

La serata ha visto inoltre la presentazione ufficiale del nuovo Consiglio di Amministrazione, del Presidente dell’Istituto e del Comitato Tecnico Scientifico di San Marino Innovation. Questo momento è stato considerato di particolare rilievo per condividere con la comunità e gli stakeholder la visione strategica e gli obiettivi futuri dell’ecosistema dell’innovazione sammarinese.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto e consolidamento tra le imprese e i protagonisti del settore, rafforzando il ruolo di San Marino Innovation come motore di sviluppo tecnologico ed economico per il Paese.