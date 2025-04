Il Segretario di Stato Matteo Ciacci esprime sostegno e vicinanza a Mattia Ceccoli, l’agente ferito in servizio

Grande vicinanza dell’intera Repubblica di San Marino a Mattia Ceccoli, il giovane agente della Polizia Civile investito instrada mentre faceva il suo dovere e oggi ricoverato al Bufalini di Cesena.

Fra i tanti messaggi si evidenzia, stamattina, quello di Matteo Ciacci, Segretario di Stato al Territorio e Ambiente, già segretario di Libera, affidato al social Instagram: “Oggi in aula ho espresso grande vicinanza, affetto e massimo sostegno all’agente Mattia Ceccoli e alla famiglia per il drammatico evento del weekend. Forza Matti!

Seguiamo con costante attenzione l’evolversi delle condizioni di salute dell’Agente e si confida nell’operato delle autorità competenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti”.