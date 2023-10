Il Segretario di Stato Righi a Washington per il Gala di National Italian American Foundation

L’evento si è tenuto alla presenza del Presidente USA Biden. A margine dell’appuntamento la visita ufficiale alla Casa Bianca e gli incontri con la First Lady Jill Biden, la Speaker Nanci Pelosi e il CEO di NASA Bill Nelson

Il Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio Fabio Righi ha preso parte ieri sera a Washington alla 48esima serata di gala organizzata dalla National Italian American Foundation, l’organizzazione che riunisce i più autorevoli rappresentanti della comunità italo-americana negli Usa, in rappresentanza di quasi 20 milioni di cittadini statunitensi di origine italiana e alla quale oltre a numerose autorità internazionali hanno presenziato anche il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden e, accanto a lui la First Lady Jill Biden, italoamericana, con radici siciliane che risalgono al bisnonno.

La National Italian American Foundation punta a promuovere negli Stati Uniti la storia, la cultura, l’economia e la ricerca scientifica italiana attraverso una regione, il suo territorio, le sue comunità ed eccellenze. Una grande opportunità, che quest’anno ha visto ospite anche un Segretario di Stato della Repubblica di San Marino.

A margine del Gala NIAF anche la visita ufficiale alla Casa Bianca, occasione di incontro con la First Lady Jill Biden e con la speaker della Camera Nancy Pelosi.

Tra i presenti grandi protagonisti dell’economia e della società, in nome di marchi italiani conosciuti in tutto il mondo, da Andrea Baldi, presidente e Ad di Lamborghini a Matteo Torre, presidente “Ferrari North America” poi Guido Barilla, presidente Gruppo Barilla e Stefano Domenicali, presidente e Ad Formula One Group. Il Presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha rappresentato la regione, protagonista quest’anno dell’evento. Ovviamente presente il “padrone di casa”, il Presidente di NIAF, Robert Allegrini che è anche Console della Repubblica di San Marino a Washington e dell’ambasciatrice italiana a Washington, Mariangela Zappia con la quale il Segretario ha avuto occasione di intrattenersi per un colloquio mirato a presentare le opportunità di collaborazione in campo economico tra San Marino, Italia e Stati Uniti.

Il Segretario di Stato Fabio Righi nell’occasione ha incontrato il CEO della NASA Bill Nelson al quale ha presentato i progetti di San Marino per la promozione dell’industria dell’aerospazio e della space economy.

Per Righi anche la partecipazione al TIC “Transatlantic Investment Comitee” importante occasione di confronto ed analisi del quadro economico globale e delle opportunità di investimento nell’area euro-atlantica, il ricevimento presso Villa Firenze residenza dell’Ambasciatore italiano e la partecipazione all’evento premio “eccellenza italiana” presso la George Town University dove il Segretario di Stato ha tenuto un proprio speech per presentare il progetto “Made in San Marino”.

“Il rapporto con gli Stati Uniti e con l’Italia è fondamentale per la Repubblica di San Marino -ha detto Fabio Righi ai microfoni di Italpress che ha seguito l’evento-, in un momento in cui stiamo cercando sempre di più di aprire i nostri confini, le nostre relazioni, anche e soprattutto dal punto di vista dello sviluppo economico”. Rafforzare quindi il legame “con i principali partner territoriali, in particolare la Repubblica Italiana, e con gli Stati Uniti che sono i principali partner della regione del mondo di cui la Repubblica di San Marino fa parte, è il miglior modo di sviluppare la visione che abbiamo di crescita del Paese – sottolinea Righi -. Per questo abbiamo deciso di essere presenti all’evento annuale del NIAF, che celebra la cultura italiana che in parte è anche la cultura della Repubblica di San Marino”.

San Marino, 16 ottobre 2023 (1723 dfR)