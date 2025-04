Il sindaco di Pennabilli difende il Generale Figliuolo dalle critiche sulla gestione post-alluvione

Il sindaco di Pennabilli, Mauro Giannini, ha pubblicamente espresso il suo sostegno al Generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per la ricostruzione post-alluvione in Romagna, difendendolo dalle critiche mosse alla sua gestione. Giannini, che amministra una delle aree colpite dall’alluvione, ha giudicato “vergognoso” incolpare Figliuolo per la fragilità del territorio, spiegando che il Generale non è responsabile della prevenzione dei dissesti idrogeologici, ma è stato incaricato di gestire la fase di ricostruzione.

Il sindaco ha sottolineato che tutti i lavori realizzati finora sono stati puntualmente pagati e che i fondi non sono bloccati, ma ha anche evidenziato come le difficoltà derivino spesso dalla burocrazia che rallenta i processi di progettazione e realizzazione delle opere. Ha ricordato come i vincoli ambientali imposti sul territorio, come l’impossibilità di pulire fiumi o tagliare piante, complichino ulteriormente la situazione.

Giannini ha infine ringraziato Figliuolo per il suo impegno e per il supporto offerto ai Comuni, ribadendo la necessità di una maggiore collaborazione tra amministratori locali e autorità centrali per affrontare le complessità della ricostruzione?