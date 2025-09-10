Il sindaco di Ravenna premia l’ambasciatore italiano della Diplomazia dello Sport, il ravennate Alessandro Calbucci

Questo pomeriggio il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, ha premiato l’ambasciatore italiano della Diplomazia dello Sport, il ravennate Alessandro Calbucci, campione di beach tennis, per sei anni consecutivi numero 1 del ranking mondiale di questa disciplina.

La nomina di Calbucci, effettuata ieri a villa Madama a Roma, rientra nella seconda edizione della Giornata dello Sport Italiano nel Mondo, che ha visto la designazione di undici figure di spicco dello sport nazionale come rappresentanti ufficiali all’estero, voluta dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.

“Come sindaco, ma anche come sportivo – ha osservato il primo cittadino – sono profondamente orgoglioso di premiare un nostro concittadino, un ravennate che, in questi anni, ha contribuito a veicolare il nome di Ravenna nel mondo sulle ali di uno sport nato qui, non sempre sufficientemente valorizzato e che si è radicato in altre parti del mondo. Alessandro Calbucci ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Rio De Janerio, città in cui, su sua richiesta, è stata affissa una targa che ricorda come il beach tennis sia nato nel 1980 a Marina di Ravenna. Lo sport si rivela un traino importante per veicolare, insieme ai valori che rappresenta, l’immagine un’intera città”.

“Sono contento che il beach tennis sia diventato ambasciatore dello sport italiano nel mondo – ha sottolineato Alessandro Calbucci – e che attraverso questo sport si possa parlare di Romagna e di Ravenna. Ringrazio il sindaco per l’invito e per il riconoscimento. Il beach tennis è, soprattutto, uno stile di vita, che ha trovato in Brasile terreno fertile: ora dobbiamo riportarlo e radicarlo qui, dove tutto è nato”.