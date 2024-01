Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad: ”STATALE 16: APRE LA MAXI ROTATORIA TRA SS16 E CONSOLARE SAN MARINO”

Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha condiviso la notizia riguardante i lavori sulla Statale 16 e l’apertura di una nuova maxi rotatoria tra la SS16 e la Consolare di San Marino (SS72) sulla sua pagina Facebook. Questa novità è stata accolta con interesse da parte della comunità locale, poiché rappresenta un significativo passo avanti verso la normalizzazione della circolazione stradale nella zona.

Il sindaco ha annunciato che, nonostante ci siano ancora mesi di lavori da completare e disagi da affrontare, l’obiettivo è di rendere la rotatoria fruibile prima del 20 gennaio, data di apertura del Sigep 2024. Questa rotatoria contribuirà ad alleviare il traffico all’incrocio e nell’area di via della Fiera, soprattutto durante le ore di punta.

Le principali novità riguardano la possibilità per chi proviene da Riccione di dirigersi verso l’autostrada e San Marino senza dover passare per via della Fiera, evitando così la cosiddetta “svolta della speranza” presso l’incrocio di Mondo Convenienza. Lo stesso vale per coloro che arrivano da San Marino e dall’autostrada, che potranno ora accedere direttamente alla rotatoria per dirigere verso Fiera/Ravenna.

I lavori per il sottopasso carrabile su via della Repubblica sono ancora in corso, quindi in questa fase non sarà ancora possibile accedere completamente alla nuova rotatoria.

Il sindaco ha sottolineato che, nonostante la necessaria pazienza richiesta dalla fase di lavori in corso, l’obiettivo finale è quello di migliorare la connettività e l’accessibilità del territorio, superando le sfide che separano la zona costiera da quella montana lungo la Strada Adriatica.

