Il Sindaco Piccioni: “Bob Sinclar, dieci anni di musica che attraggono turismo a Misano Adriatico”

Venerdì sera il Comune di Misano Adriatico ha voluto omaggiare Bob Sinclar, icona mondiale della musica dance, in occasione della sua esibizione alla Villa delle Rose. Il sindaco Fabrizio Piccioni e l’Assessore al Turismo Marco Dominici hanno incontrato il celebre dj e produttore francese per consegnargli un riconoscimento ufficiale a testimonianza della sua carriera e del legame con il territorio.

Da oltre dieci anni Bob Sinclar si esibisce con continuità nei locali simbolo di Misano Adriatico, tra cui la Villa delle Rose e il Peter Pan, contribuendo a far affluire migliaia di visitatori dall’Italia e dall’estero. La sua musica elettronica non solo intrattiene il pubblico, ma sostiene l’economia locale, generando effetti positivi sull’indotto turistico e culturale della zona.

Il sindaco Piccioni ha sottolineato come Bob Sinclar abbia instaurato con Misano Adriatico un rapporto speciale, diventando elemento di visibilità e prestigio per il territorio. Il riconoscimento consegnato vuole celebrare il talento, l’impegno e l’ispirazione che continua a offrire a milioni di persone nel mondo.