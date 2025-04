Il Tamburello San Marino è vice campione d’Italia

Ha sfiorato l’impresa, il Tamburello San Marino, alla sua prima esperienza nel campionato di Serie A di tamburello indoor.

Ieri, nell’ultima giornata di campionata andata in scena nella palestra di Acquaviva, la formazione biancazzurra formata da Roberto Pellandra (capitano), William Forcellini, Cristian Righetti, Alessandro Vigna, Luca Fregnani e Micael Traversi ha sfidato il Castellaro Mantova, prima con tre lunghezze di vantaggio sui titani.

La formazione lombarda ha avuto la meglio, imponendosi per 13-4, e si è laureata compone d’Italia.

Per il Tamburello San Marino, vice campione con onore, il 23 e 24 marzo ci sarà la possibilità di rifarsi in Coppa Italia.