Il terzo gioiello di Verucchio: inaugurata la Pinacoteca con grandi nomi dell’arte moderna

“Il nostro Colle dell’Infinito ora è patrimonio di tutti”, folla per la presentazione e le prime visite, una grande festa per tutta la città.

Gli interventi e le immagini

Verucchio si impreziosisce di un terzo gioiello. Al Museo Archeologico e alla Rocca Malatestiana si aggiunge la Pinacoteca Comunale dove sono esposte opere di grandi nomi dell’arte moderna come Lucio Fontana, Emilio Vedova, Giuseppe Capogrossi e perfino un piccolo Picasso: oltre 60 quadri dei quasi 200 che formano il patrimonio messo insieme per la città da quel grande personaggio che fu Gerardo Filiberto Dasi grazie alle sue iniziative fra gli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso.

A 50 anni dal suo progetto di “galleria d’arte contemporanea” e dopo 5 anni di lavori per darle una sede adeguata finalmente il traguardo è stato raggiunto con il recupero del palazzetto Mangano-Pazzagli, già residenza del medico comunale e ultima casa della scrittrice Maria Pascucci. Lo sforzo economico di questa amministrazione ha permesso di mettere l’ultimo tassello per riaprirne i battenti.

Nel pomeriggio di domenica 6 maggio in tantissimi sono accorsi per la presentazione e l’apertura ufficiale della Pinacoteca. Una folla troppo grande per la sala del Consiglio comunale e le stanze adiacenti, tanto che in molti hanno dovuto attendere il taglio del nastro in piazza Malatesta.

Sono intervenuti alla presentazione:

• il Prefetto della Provincia di Rimini Giuseppina Cassone

• la Sindaca di Verucchio Lara Gobbi

• la Consigliera della Provincia di Rimini Manuela Guaitoli

• il Senatore Marco Croatti

• la Consigliera della Regione Emilia-Romagna Alice Parma

• la Consigliera della Regione Emilia-Romagna Emma Petitti

• La Dirigente Responsabile del Settore Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna Cristina Ambrosini

• il curatore della Pinacoteca Alessandro Giovanardi

• il Direttore Accademia di Belle Arti di Urbino Luca Cesari

• Giovanna Giuccioli e Giulia Rossi coordinatrici dei lavori di restauro del palazzetto Mangano-Pazzagli

Tutti gli interventi hanno sottolineato l’importanza dell’investimento in cultura, soprattutto in un momento storico così difficile.

Ha detto la sindaca Lara Gobbi:

“Una grande emozione. Un grande onore. L’emozione è quella di una verucchiese che vede avverarsi un sogno, con la propria città che si arricchisce di una nuova, grande bellezza. L’onore è quello di essere alla guida dell’amministrazione cui è toccato portare a termine e inaugurare un’opera sulla quale per anni si sono impegnati i nostri predecessori.

Consentitemi quindi di ringraziare innanzi tutto i sindaci che prima di me si sono impegnati per far risorgere la Pinacoteca di Verucchio, Sergio Giovagnoli, Giorgio Pruccoli e Stefania Sabba: grazie a voi da parte mia e di tutti i verucchiesi.

Ringrazio inoltre la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Rimini, la Soprintendenza all’Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Ravenna, per il concreto sostegno assicurato negli anni a questo progetto per tanti versi travagliato.

Grazie ad Alessandro Giovanardi, storico e critico d’arte, curatore della Pinacoteca, che ne ha selezionato le opere e provveduto all’allestimento. A Giovanna Giuccioli, che ha coordinato i lavori di ripristino dell’edificio assieme a Giulia Rossi. Ad Adriana Malpiedi e il suo staff, che hanno restaurato meticolosamente gli affreschi che vi si trovano. A Luca Cesari, Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Urbino, a suo tempo collaboratore di Dasi, che nel 2008 segnalò lo straordinario valore di questo patrimonio e la necessità di preservarlo e valorizzarlo.

Grazie ai cittadini e le aziende che hanno contribuito con le loro generose donazioni al compimento del progetto: Giacomo Ercolani, Italiana Carburanti e le famiglie di Enrico e Giacomo Fabbri, Alfredo Aureli.

Grazie ai dipendenti comunali che vario titolo sono stati coinvolti nel progetto, i volontari del Ci.vi.vo, il signor Ottavio, la Pro Loco e le attività commerciali di Verucchio.

A tutti costoro e alle Autorità presenti rivolgo dunque con orgoglio l’invito a visitare la nostra rinata Pinacoteca di Verucchio, piccolo grande gioiello per una città già così ricca di storia, di cultura e di arte.

Ha detto l’Assessora alla Cultura Maria Antonietta Pazzini:

“Che cosa significa per Verucchio aprire la Pinacoteca? Significa aggiungere un terzo tassello importante al nostro patrimonio artistico e culturale: il Museo, la Rocca, la Pinacoteca. A cui si aggiungeranno i ritrovati affreschi del Trecento nel convento francescano e il restauro della chiesa del Suffragio come centro multifunzionale e biblioteca Scalia.

Tutto questo costituisce un’offerta turistica ampia per il nostro territorio, direi unica per la Valmarecchia. Significa anche valorizzare quelle idee lungimiranti che negli anni Cinquanta del secolo scorso ad opera del nostro concittadino acquisito Gerardo Filiberto Dasi, diedero l’avvio ad incontri internazionali di artisti che trovarono in Verucchio quella ispirazione necessaria per la loro arte ed infine lasciarono a noi la loro opera.

In questo periodo storico veramente difficile, credere nel valore della cultura anche come volano economico per il Paese; non è scontato, perché il risultato non è spesso immediato, ma per Verucchio, dato il suo patrimonio, crediamo sia la strada da percorre.

Spesso il termine cultura viene abusato nel suo significato, ritenuto termine vuoto il cui valore spesso occupa l’ultimo gradino delle necessità.

Per noi non è così e nel governo del nostro paese teniamo come faro la Costituzione, che all’articolo 9 dice così: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.

Ma non si può essere soli in questo cammino, c’è bisogno delle istituzioni sopra di noi, dei cittadini, che si risvegli in loro il valore dell’appartenenza, della comunità e la consapevolezza che mantenere e tramandare alle future generazioni il nostro paesaggio e i nostri beni è interesse di tutti.

Noi abbiamo questa ricchezza, il nostro “colle dell’infinito” (e poi vedrete perché), non sprechiamolo.

Sentiamo il dovere, soprattutto verso i giovani, di recuperare il significato originale del termine cultura, che dai greci Paideia, ai latini Cultus, significa educare, formare, coltivare. Sentiamo il dovere di abituarli all’arte, all’importanza di fermarsi di fronte a un quadro, ad un paesaggio, per ricevere quelle emozioni che possano far capire loro che il mondo è fatto anche di quello. E se tutti lo apprezzassimo, sarebbe un mondo migliore.

La pinacoteca sarà aperta tutti i giorni nel periodo estivo e sarà un contenitore di ispirazione per iniziative e collaborazioni attive”.

Ha detto Alessandro Giovanardi curatore della Pinacoteca:

“Il nuovo allestimento della Pinacoteca tesse insieme tre linee: quella storica, che comincia con il purismo di Norberto Pazzini (anni Venti) e termina con la purezza astratta di Lucio Fontana e dell’arte percettiva (anni Sessanta), quella concettuale che riguarda l’idea del paesaggio prima verista, romantico e simbolista, poi sempre più interiorizzato, dissolto cromaticamente nell’informale, nell’astrazione, e, infine, in una musica di rapporti matematici, quasi pitagorici, e, infine, quello estetico distribuito su sottili evocazioni cromatiche e formali.

Uno sguardo ampio e profondo sulla grande arte italiana del Novecento, che ha coinvolto, grazie a Dasi, anch’egli pittore sensibile e dotato, critici come Venturi ed Argan, e che è insieme un percorso tra figurazione e pensiero. Molte le presenze femminili da Luciana Sonda a Liliana Cossovel, da Donatella Moncada a Lia Drei a Fernanda Tantalo”.

Luca Cesari Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Urbino ha poi svolto un approfondito racconto su come si è formato il patrimonio oggi custodito nella Pinacoteca, sottolineando l’eccezionalità degli eventi culturali da cui è scaturito, spesso anticipatori perfino di quanto avveniva alla Biennale di Venezia e a New York. Il tutto grazie a Gerardo Filiberto Dasi e alle sue relazioni con i protagonisti mondiali di una irripetibile fase artistica e del pensiero.

Dopo l’apertura del restaurato palazzetto Mangano-Pazzagli, in via S. Agostino si è formata una lunga fila di persone che attendevano di visitare a turno gli ambienti della Pinacoteca. Una grande festa per tutti che si è conclusa in serata con il concerto della Banda Musicale di Verucchio.

La Pinacoteca nei mesi da luglio a settembre resterà aperta tutti i giorni salvo il lunedì, con orari dalle 10 alle ore 18; nei restanti mesi sarà aperta il venerdì, sabato e domenica con i medesimi orari.

Nel luglio 2025 le visite sono a ingresso libero.

In concomitanza con la sua inaugurazione si è aperta anche la mostra dei lavori di Franco Pozzi, disegnatore, pittore, collezionista, storico e critico d’arte riminese, a cura di Alessandro Giovanardi e ospitata nella “Sala Picta”. E’ visitabile fino al 28 settembre.

