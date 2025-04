Il Victor San Marino batte 2-1 un volenteroso Mezzolara con le prodezze di Sollaku e Pazzini

Numerose invece le conclusioni degli ospiti che, viste le recenti dimissioni di mister Romulo Togni sono guidati dalla panchina dal DS Roselli. Al 20’ un lampo del Victor porta al gol Nicholas D’Este. Bella iniziativa di Bertolotti, tra i migliori in campo, che si accentra, palla a Sollaku il cui tiro rimpallato finisce su i piedi del 96 che appoggia in rete per il vantaggio biancazzurro. Il Mezzolara non ci sta, passano 2 minuti e il sig. Bonasera assegna una punizione dal limite agli ospiti. Conclusione magistrale di Bovo e palla in rete. 1-1. Il forcing del Mezzolara rallenta sul finire del primo tempo che si chiude senza recupero.

Con la pioggia che smette di battere su Acquaviva si apre la ripresa con un Victor completamente diverso. Gli uomini di Cassani alzano il ritmo ed il Mezzolara non riesce piu? ad uscire dalla propria meta? campo. Al 18’ la perla di Sollaku che chiede l’uno due a D’Este la palla torna al 9 in piena area di rigore che un delizioso scavetto supera Malagoli in uscita. E? la prima rete in serie D per il ragazzo prelevato direttamente dal Morciano in prima categoria. I sammarinesi rallentano e si abbassano pericolosamente concedendo agli ospiti di riaffacciarsi dalle parti di Pazzini che al 22’ salva con un autentico miracolo sulla conclusione ravvicinata di testa di Tzvetkov. I biancazzuri soffrono ma si difendono con ordine fino al 95’ conquistando 3 punti fondamentali per rimanere a soli 4 punti dalla vetta.