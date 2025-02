Il vino in lattina arriva in Italia, destinato ai giovani consumatori lanciato dalla Cantina Perla del Garda di Giovanna Prandini

La Cantina Perla del Garda di Lonato, Brescia, guidata da Giovanna Prandini, lancia una nuova linea di vini in lattina chiamata “Perledellago.” Questo innovativo prodotto rappresenta una sfida per il mercato italiano, dove il vino in lattina è ancora poco comune ma è già molto popolare all’estero.

Questa novità si rivolge alle giovani generazioni di consumatori, che pur apprezzando il vino, trovano difficile avvicinarsi ad esso. Il vino in lattina può essere un’ottima opzione per chi lo utilizza anche nella mixology, come ingrediente per cocktail.

Dal punto di vista enologico, “Perledellago” è un vino prodotto con uve Turbiana, tipiche del territorio e certificate. Tuttavia, non rientra in alcuna denominazione ufficiale, poiché le attuali normative non prevedono il formato in lattina.

La scelta di introdurre il vino in lattina rappresenta un passo importante per consolidare la crescita sostenibile della cantina, esplorando nuove opportunità di mercato.