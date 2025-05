Immigrazione: quel che la sinistra non capisce. … di Sergio Pizzolante

Mario Esposito, docente di diritto costituzionale alla LUISS e all’Universita’ del Salento, dice bene sulla questione Albania. E sul tema dei paesi sicuri. I centri in Albania sono dentro la giurisdizione italiana e pienamente regolati dal diritto internazionale, per i paesi sicuri decide il governo sulla base di conoscenze e competenze e relazioni diplomatiche che un giudice non può e non deve avere.

Altro concetto: devono essere “mediamente sicuri”, e, soprattutto, soprattutto, cosa che dice anche la sentenza europea che ha fatto partire tutto questo trambusto, che c’è solo in Italia, solo in Italia e in nessun paese europeo, e’ necessario che l’attività persecutoria sia dimostrata sulla singola persona interessata, non in generale, trattasi di attività persecutorie e discriminatorie che devono essere dimostrate caso per caso.

E invece i giudici italiani bloccano Albania e rimpatri sulla base di generici riferimenti alle condizioni di insicurezza dei paesi d’origine. Così tutti i paesi sarebbero non sicuri. Perché in ogni paese ci sono questioni di insicurezza generica e generale, in Italia molto più di tanti altri. Per esempio, l’ abnorme uso della carcerazione preventiva, l’uso debordante delle intercettazioni che viola privacy e comunicazioni, la gogna mediatica permanente, lo stesso primato della giurisdizione. Se ci pensate bene.

E’ un postulato politico! Solo politico. Che si impone contro il potere politico. E’ l’ennesima prova della volontà di affermazione del primato della giurisdizione sul primato della politica. Quindi, degli italiani che votano.

Detto questo. Su un piano, diciamo, tecnico-politico, veniamo alle questioni tutte politiche.

La destra fa pasticci? Si. La sinistra fa pasticci? Mille volte si. Non ci capisce niente. Niente. L’immigrazione, in questi tempi maledetti, decide i destini delle democrazie.

Sì, parliamo di questo. In Germania Afd è a quasi il 25 per cento. I democristiani tedeschi accettano i voti di Afd, nel presupposto storicamente sempre infausto di assorbirne la spinta. In Austria c’è un governo di ultra destra, in Olanda pure. In Francia siamo vicini al successo della Le Pen, negli USA sappiamo come va. Inoltre, Putin mette piede in Europa con i carri armati e comprando social e media e giornalisti e intellettuali e politici che fomentano in chiave antioccidentale e antidemocratico, gettando fuoco su tutte le paure e i sentimenti d’odio razzisti. Capito? Così le democrazie saltano? E’ chiaro?

E la sinistra non può ignorare tutto questo. La destra risponde con una azione iper securitaria quasi ovunque, in Italia meno, poi spiego.

La sinistra non si capisce cosa vuole, va sul ring con le braccia abbassate e con gli occhi smarriti. Da l’impressione di non avere risposte. Con la conseguenza, quindi, così viene percepita, di non avere idee e argini da proporre. Solo umori e piagnistei. E presunzione morale e culturale. Insopportabile. E così la gente si rivolge a destra. Soprattutto la gente più fragile. Che storicamente si rivolgeva a sinistra.

Così la sinistra alimenta la crescita della destra peggiore. E la frantumazione delle democrazie.

In Italia. La Meloni un disegno ce l’ha. A differenza di Afd e simili, sta, per fortuna, dentro i confini democratici ed europeisti. Bello? Brutto? Efficace? Ognuno può giudicare. Ma a differenza dei furori dei tempi dell’opposizione oggi un disegno c’è. Accettabile? Sicuro? Difficile. Mantenimento degli accordi che Minniti aveva fatto con Libia e paesi del nord Africa. Nuovi accordi nella stessa linea, l’idea del piano Marshall del Mediterraneo ( ancora vuoto ma un idea…), le attività di deterrenza, Albania compresa( lo dico come idea non dico che condivido), che l’Europa, sinistra di governo compresa, considera possibile, salvo la sinistra Italiana. Insomma, ci sono delle idee, non tutte e non solo di stampo iper securitario.

A sinistra niente. Niente. Solo i tribunali. Come al solito. Che spingono gente a destra.

Così non va. Cosi si spande carburante per il fuoco anti europeo e anti democratico. Ovunque.

Sergio Pizzolante