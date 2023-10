Immunologo Francesco Le Foche aggredito da paziente nel suo studio: è grave

L’aggressore, un 36enne, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio

E’ Francesco Le Foche, noto immunologo romano, il medico aggredito e pesantemente malmenato ieri a Roma nel suo studio da un uomo convinto di essere stato curato male. Il medico “è in condizioni critiche ma non in pericolo di vita”, fa sapere l’Umberto I dove l’immunologo è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Chirurgia maxillo facciale con un trauma cranico-facciale, la frattura del pavimento orbitario sinistro e del setto nasale. Nelle prossime ore ci sarà un aggiornamento sulle condizioni di Le Foche.

L’aggressore, un 36enne, ieri pomeriggio poco prima delle 18 si è presentato nello studio medico in via Po a Roma e ha picchiato violentemente il medico, riducendolo in fin di vita. Ai poliziotti intervenuti sul posto ha raccontato di avere un’infezione alla colonna vertebrale e di essere convinto che il dottore avesse sbagliato terapia e farmaci. Per questo lo ha colpito a mani nude ferendolo gravemente. Il 36enne romano è stato arrestato per tentato omicidio.

Adnkronos