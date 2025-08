Imola, è caccia al pirata della strada dopo l’incidente di sabato. Il ciclista travolto versa ancora in prognosi riservata in ospedale. Appello della Polizia Locale: “Costituisciti!”

È ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Maggiore di Bologna il ciclista 43enne travolto nella tarda serata di sabato in un incrocio di Imola. L’uomo, centrato in pieno da un’auto che non si è fermata a prestare soccorso, è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso. I fatti risalgono a sabato 2 agosto, ma sono stati resi noti solo ieri, domenica 3 agosto.

L’incidente si è verificato attorno alle 23.30, quando il ciclista è stato investito da una Fiat Punto blu che procedeva ad alta velocità. Dopo l’impatto, il conducente ha proseguito la marcia, abbandonando la scena dell’incidente senza fermarsi. Un gesto che ora potrebbe costargli molto caro.

La Polizia Locale è al lavoro per risalire all’identità dell’automobilista. Gli investigatori stanno incrociando le dichiarazioni raccolte da un testimone presente sul posto con le immagini delle telecamere di sorveglianza installate nella zona dell’incrocio. Grazie a questi elementi, gli agenti confidano di poter presto dare un nome al responsabile.

Nel frattempo, gli inquirenti hanno lanciato un appello: chi era alla guida della vettura venga a costituirsi spontaneamente. In caso contrario, le accuse che lo attendono potrebbero essere pesantissime, fino a dodici anni di carcere per omissione di soccorso.

Il ciclista, intanto, lotta tra la vita e la morte. I medici hanno riservato la prognosi, e le sue condizioni continuano a destare forte preoccupazione.

Le indagini proseguiranno anche oggi, lunedì 4 agosto, nella speranza di individuare il pirata della strada prima che sia troppo tardi.