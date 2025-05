Imola. La Motor Valley protagonosta nella fan zone del Formula 1 Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna

Imola, 16 maggio 2025 – In occasione di AWS Formula 1 Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, in programma da oggi 16 maggio a domenica 18 maggio all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, la Motor Valley emiliano-romagnola si conferma cuore pulsante dell’eccellenza automobilistica mondiale, con una presenza significativa e scenografica nella Fan Zone, che ha aperto straordinariamente al pubblico il 15 maggio dalle 13:00 alle 19:00, con ingresso libero. Un’area interamente dedicata alla passione per i motori, dove il pubblico potrà vivere un’esperienza immersiva tra tecnologia, design e storia del motorsport. Protagonisti alcuni dei più prestigiosi musei della Motor Valley: