Imola. Ordinanza anti-zanzare per prevenire il West Nile. Disinfestazione obbligatoria per strutture sanitarie ed eventi

Il sindaco di Imola, Marco Panieri, ha emanato un’ordinanza urgente per contrastare la diffusione delle zanzare e prevenire l’infezione da West Nile nel territorio comunale. La decisione arriva in risposta all’aumento della circolazione del virus rilevato in Emilia-Romagna.

L’ordinanza obbliga tutte le strutture socioassistenziali e ospedaliere di Imola, dotate di aree verdi accessibili agli utenti, a eseguire trattamenti adulticidi settimanali fino al 30 settembre. Questi interventi devono essere realizzati da ditte specializzate e prevedere l’uso di insetticidi a bassa tossicità.

Inoltre, gli organizzatori di eventi pubblici e privati all’aperto, indipendentemente dal numero di partecipanti, sono tenuti a effettuare trattamenti adulticidi nelle aree interessate. L’ordinanza esorta anche i cittadini a seguire le linee guida regionali per proteggersi dalle punture di zanzare, disponibili sui siti web dedicati.

Chi esegue trattamenti adulticidi in spazi privati è obbligato a darne comunicazione preventiva e a posizionare avvisi informativi nelle aree trattate. L’ordinanza, valida fino al 30 settembre, prevede sanzioni pecuniarie per i trasgressori, con importi variabili tra i 25 e i 500 euro.