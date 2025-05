Imola, spacciava hashish sotto casa e vicino a un centro sociale: arrestato 23enne

Vendeva hashish a decine di clienti direttamente sotto casa e nei pressi di un centro sociale frequentato anche da famiglie con bambini. Per questo un 23enne italiano è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Casalfiumanese su ordine del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna. L’uomo è ora detenuto in carcere, con l’accusa di spaccio continuato di sostanze stupefacenti.

Le indagini sono scattate grazie alla segnalazione di alcuni cittadini, insospettiti dal continuo andirivieni nei pressi dell’abitazione del giovane e, soprattutto, nei dintorni di un’area pubblica destinata a momenti ricreativi e aggregativi per famiglie e ragazzi. Lì il 23enne arrivava spesso a bordo di un monopattino elettrico, utilizzato per raggiungere rapidamente gli acquirenti.

Coordinati dalla Procura della Repubblica di Bologna, i militari hanno raccolto numerosi elementi che hanno permesso di documentare l’attività di spaccio. Le prove raccolte hanno portato il pubblico ministero titolare del fascicolo a richiedere l’applicazione di una misura cautelare, accolta dal gip.

Il giovane è stato quindi arrestato e trasferito in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini si inseriscono in un più ampio piano di contrasto al traffico di stupefacenti nell’area imolese, volto a tutelare la sicurezza dei cittadini e a garantire la tranquillità nelle zone sensibili della città.