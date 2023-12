Imolese 0 – Victor San Marino 1

“Sconfitta in Casa per l’Imolese contro Victor San Marino nel Campionato”

“L’Imolese ha subito una sconfitta di misura per 1-0 contro la Victor San Marino in una partita casalinga giocata allo stadio Galli. Il gol decisivo è stato segnato da Sabba su rigore al 33’. Questa sconfitta rappresenta il terzo ko consecutivo per l’Imolese e la terza partita senza segnare, con l’ultimo gol realizzato il 19 novembre in trasferta contro il Fanfulla.

La partita è iniziata con ritmi elevati, con la Victor San Marino che si è mostrata più propositiva in attacco. Nonostante una crescita graduale dell’Imolese, che ha iniziato a creare opportunità offensive, il San Marino ha trovato il vantaggio grazie a un rigore provocato da un tocco di mano di Elefante e trasformato da Sabba.

Nel secondo tempo, l’Imolese ha cercato il pareggio con un gioco più offensivo, ma non è riuscita a superare la difesa avversaria. Nonostante gli sforzi e i cambi effettuati dall’allenatore D’Amore, il gol del pareggio è rimasto elusivo. L’Imolese ha avuto l’ultima grande occasione con un tiro di Vlahovic respinto dal portiere Pazzini, ma la Victor San Marino ha resistito fino alla fine, sfiorando addirittura il raddoppio nei minuti di recupero.

La partita si è conclusa con il punteggio di 1-0 a favore della Victor San Marino, con la formazione ospite che ha dimostrato solidità difensiva e ha saputo sfruttare l’unica rete della partita per portare a casa la vittoria.