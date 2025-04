IMPIANTI E INSTALLAZIONI TECNICHE: UN LAVORO COMUNE PER GENERARE CULTURA DELLA SICUREZZA

Seminario congiunto dedicato alla prevenzione promosso da Vigili del Fuoco,

AUSL Romagna, tecnici professionisti e associazioni d’impresa.

Rimini, 5 aprile 2024 – Sala piena e tanta attenzione. Il tema delle dichiarazioni di conformità tocca da vicino i luoghi del lavoro, con imprese e professionisti che hanno l’interesse a muoversi per attenuare al massimo i rischi, osservando le regole come forma di prevenzione, nell’interesse dei lavoratori e delle aziende stesse.

La dichiarazione di conformità di un impianto viene certificata da un professionista specializzato dell’impresa abilitata, che stabilisce l’aderenza alle norme di legge.

La quotidianità dei luoghi di lavoro non aderisce esattamente a questa necessità, spesso per superficialità o sottovalutazione dei rischi. Da qui l’iniziativa promossa al Centro Congressi SGR con relatori esperti sul tema.

“Dobbiamo lavorare insieme – spiega Piergiacomo Cancelliere, Comandante dei Vigili del Fuoco di Rimini – per diffondere la cultura della sicurezza anche per quanto riguarda gli impianti. Siamo abituati a parametri di varia natura che classificano l’efficienza sismica o elettrica per dare valore ad un luogo o ad un immobile. Ecco, la perfetta osservanza delle regole nel predisporre un impianto vale allo stesso modo.

La filiera è corta: c’è chi realizza l’impianto, chi lo assevera e chi lo legge all’atto dei controlli. Se tutti i passaggi sono caratterizzati dalla competenza il documento diventa mezzo per dimostrare che le cose sono state fatte con la giusta perizia, dentro al quale c’è il grado di efficienza di un lavoro svolto”.

La burocrazia è ridotta al minimo perché non c’è un’approvazione da ottenere nella realizzazione di un impianto, ma serve mostrarne la conformità in tutte le fasi, anche durante i controlli.

L’incontro ha rilevato come troppo spesso emerga poca conoscenza della disciplina, talvolta sottovalutazione dei rischi, oppure semplice superficialità.

Il seminario è stato organizzato al Centro Congressi SGR dal Comando dei Vigili del Fuoco di Rimini insieme all’U.O. Sicurezza Impiantistica e Antinfortunistica AUSL Romagna, la Rete Professioni Tecniche di Rimini, Confartigianato Imprese Rimini, CNA Rimini e Confindustria Romagna.