Imprenditore scomparso a Modena nel 2023, un arresto per omicidio e occultamento di cadavere

Alex Oliva “gravemente indiziato di omicidio volontario e occultamento di cadavere”, arrestato all’alba dai Carabinieri su ordine del gip per la scomparsa di Salvatore Legari. L’uomo è il proprietario della villa di Lesignana dove l’imprenditore edile era andato il 13 luglio 2023, per riscuotere una somma importante per lavori eseguiti. Sarebbe questo per gli inquirenti il possibile movente. Dopo l’omicidio, Oliva avrebbe indossato una maglietta della vittima e portato il suo furgone a Sassuolo, dove è stato trovato il 22 luglio seguente. Ma la consulenza foto – antropometrica sulle immagini delle telecamere stradali ha stabilito una maggiore compatibilità dell’uomo ripreso alla guida con la sua figura rispetto a quella di Legari. Inoltre, secondo la ricostruzione della procura, l’uomo arrestato avrebbe fatto sostituire l’hard disk dell’impianto di videosorveglianza della sua villa per evitare l’acquisizione delle immagini del giorno della scomparsa.