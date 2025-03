In arrivo aria più fresca e forte instabilità. Weekend più caldo con meno temporali…di Roberto Nanni

Tra mercoledì 12 e giovedì 13 assisteremo all’arrivo di un impulso instabile (perturbazione n.5) che determinerà una situazione piuttosto incerta e movimentata in Emilia-Romagna. Nuove piogge e acquazzoni a carattere temporalesco tenderanno a riproporsi nel pomeriggio favoriti dalla radiazione solare e dalle condizioni relativamente calde concesse nella prima parte di giornata. Fenomeni che, oltre alle pianure, con molta probabilità potranno investire le coste del medio versante Adriatico con i medesimi effetti degli altri settori: nuvolosità irregolare, rovesci sparsi anche di forte intensità con grandine. Temperature minime pressoché stazionarie, con valori attorno a 15/16 gradi. Massime in lieve calo con valori fina a 24/26 gradi. La ventilazione rimarrà ancora sostenuta con colpi di vento nelle aree interessate dai temporali: dai quadranti meridionali sui rilievi con rinforzi e raffiche sul crinale, tendenti a rinforzare dal pomeriggio lungo le aree costiere e, giovedì mattina, con rinforzi di maestrale tra costa e mare.

Una parziale attenuazione dell’instabilità ci sarà venerdì, quando la perturbazione, allontanandosi verso i Balcani, lascerà dietro di sé un tempo finalmente in miglioramento, anche se non completamente stabile, ma seguito da temperature comunque in rialzo. Di fatto, dopo una brevissima fase anticiclonica che porterà sostanziali condizioni di bel tempo venerdì 14 su tutta la Penisola, la riorganizzazione della saccatura atlantica sul Regno Unito metterà nuovamente a rischio parte del weekend. Si tratterà di un fronte molto intenso destinato a portare maltempo sulla Francia nella giornata di sabato ma la sua traiettoria sarà meno penalizzante per il nord Italia che resterà ancora in parte protetto dall’anticiclone. Le zone che rischieranno maggiormente saranno quelle alpine e prealpine con un possibile locale coinvolgimento di quelle pedemontane e delle alte pianure ma dovrebbe trattarsi di casi isolati. Tuttavia, sabato 15, a parte della nuvolosità vagante, non sembra sussistere in Emilia-Romagna il rischio pioggia. Dunque si profila un weekend migliore del previsto al Settentrione, quanto meno su medie e basse pianure e litorali con temperature che raggiungeranno punte localmente oltre i 30°C anche sui nostri settori costieri. Caldo che si farà percepire maggiormente nelle aree interne della regione, specie tra valli e pianure interne, con picchi fino a 33°C.