In arrivo un brusco assaggio d’autunno: calo delle temperature e neve in montagna

Da giovedì 12 il tempo tornerà a peggiorare a causa di un fronte freddo carico di aria artica che scivolerà lungo le regioni centro-settentrionali dando vita ad una circolazione depressionaria, la numero 4 di settembre, denominata “Boris” dall’Aeronautica Militare. Questa intensa perturbazione in meno di 48 ore coinvolgerà l’Emilia-Romagna con un cambio importante alla circolazione atmosferica. Il tempo risulterà marcatamente instabile con un carico di ingenti precipitazioni anche sotto forma di temporali e nubifragi, venti forti con raffiche di burrasca, mari da molto mossi ad agitati e un brusco abbassamento delle temperature: tra venerdì e sabato clima autunnale, con valori diffusamente sotto la norma di 7-10 gradi e la comparsa della prima neve di stagione anche sul nostro Appennino fin sui 1400-1500 metri.

Diremo letteralmente addio a ondate di caldo ma soprattutto alle notti tropicali. Temperature, come dicevamo, in forte flessione con minime comprese tra 12 e 15 gradi e massime che a fatica supereranno i 20°C. Addirittura in Romagna il termometro potrà scendere fino a 15-16 gradi in pieno giorno mentre nelle aree rurali non sono esclusi valori al primo mattino di 6-9 gradi. Ma ciò che preoccupa maggiormente sono le potenziali criticità idrogeologiche legate alla veloce ondata di maltempo.

Nel weekend tempo in miglioramento quasi ovunque e temperature in rialzo. Nel weekend del 14-15 settembre la perturbazione abbandonerà gradualmente il Paese lasciando ancora qualche strascico di pioggia e aria fresca. Nel dettaglio avremo un sabato 14 nel complesso poco o parzialmente nuvoloso, ma con maggior variabilità dalle ore centrali della giornata e con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Domenica l15 a perturbazione si allontanerà ulteriormente verso est e di conseguenza avremo una giornata soleggiata su gran parte della regione con tempo stabile e assolato ovunque. I venti tesi di maestrale tenderanno gradualmente ad attenuarsi e a ruotare da oriente e le temperature ad aumentare: massime attorno a 20-22 gradi e minime a tratti ancora inferiori a 13°C.