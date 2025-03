In auto 1,2 chili di marijuana, due uomini arrestati a Riccione

All’interno della loro macchina nascondevano alcune confezioni di cellophane sottovuoto contenenti 1,2 chili di marijuana.

Protagonisti della vicenda due uomini, fermati dai Carabinieri di Riccione – durante un controllo in un parcheggio di un supermercato cittadino – e arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

A seguito della scoperta dello stupefacente celato nel veicolo i militari hanno poi condotto una perquisizione presso una struttura ricettiva dove entrambi alloggiavano, rinvenendo una modica quantità di hashish, tutto il necessario per il confezionamento in dosi della sostanza e un macchinario utile per effettuare il sottovuoto.

Il giudice del Tribunale di Rimini, con rito direttissimo ha convalidato l’arresto e disposto per uno dei due l’obbligo di dimora nel comune di residenza.

Sempre i Carabinieri di Riccione hanno inoltre arrestato nella vicina Cattolica, e ancora con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, un cittadino albanese di 36 anni trovato in possesso di cocaina e fermato dopo un inseguimento a seguito del tentativo di cessione della droga a un giovane. L’uomo è stato trovato in possesso di 38 grammi di cocaina, nascosti nelle parti intime, già suddivisi in dosi. Da una perquisizione condotta nella stanza d’albergo affittata dal 36enne i militari hanno rinvenuto altri 12 grammi di cocaina nascosti in un cassetto e 3.000 euro in contanti. Anche in questo caso il giudice del Tribunale di Rimini ha convalidato l’arresto senza adottare ulteriori misure.

Ansa