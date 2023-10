In auto sulla E45 con 30 kg di hashish e marijuana. Parte del carico destinato alla piazza di Rimini

Viaggiava sulla E45 tra la Toscana e la Romagna con 30 chili di hashish e marijuana in macchina, un 20enne frusinate arrestato nella notte tra mercoledì e giovedì dalla Polizia stradale di Forlì in collaborazione coi colleghi di Arezzo. Gli agenti delle Mobile toscana, infatti, notando l’auto che viaggiava a forte velocità nei pressi di Sansepolcro, si sono insospettiti e hanno iniziato a seguirla.

Il giovane ha poi imboccato la E45 verso nord, alternando tratti in cui andava tutto gas ad altri fin troppo lenti. Così, una volta entrati in Romagna, gli agenti, assieme a una pattuglia di Bagno di Romagna, lo hanno fermato nell’area di servizio di Mercato Saraceno. Appena arrivati davanti alla macchina, i poliziotti hanno sentito un forte odore tipico, e infatti nel portabagagli, c’erano i panetti sottovuoto, dentro quattro scatoloni che indicavano anche le destinazioni finali, tra cui Rimini, Bolzano e Torino.

Le sostanze, immesse sulle piazze di spaccio, avrebbe potuto fruttare al dettaglio oltre 200.000 euro. Con la perquisizione gli agenti hanno trovato anche tre smartphone, 500 euro in contanti e tre banconote da 100 euro false, tutto sequestrato. Il 20enne è stato arrestato e portato nel carcere di Forlì in attesa del giudizio di convalida dell’arresto. Per lui è scattata anche la denuncia per uso di banconote false e per reiterazione per guida senza patente, visto che nel biennio precedente era già stato sorpreso al volante senza averla mai conseguita.

Agenzia DIRE