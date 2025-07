In E-R interventi del 118 in 15 minuti, è record nazionale

Oltre 527.000 persone assistite nel 2024, una media di 1.445 pazienti al giorno: il sistema 118 dell’Emilia-Romagna è tra i più efficienti d’Italia.

Con un tempo medio di intervento di 15 minuti, quattro in meno della media nazionale, la regione è ai vertici per tempestività nei soccorsi.

È quanto emerge dai dati dell’Osservatorio ministeriale, presentati oggi in conferenza stampa dall’assessore regionale alla Sanità Massimo Fabi e da coordinatore della rete regionale dell’emergenza 118 e 112, Antonio Pastori.

In aumento anche le chiamate al numero unico europeo 112, attivo dal primo aprile in tutta la regione: è stato superato il milione di contatti, con un tempo medio di risposta di 6 secondi.

“Il sistema dell’emergenza-urgenza è solido ed efficiente – ha dichiarato Fabi – Ora dobbiamo affrontare nuove sfide, investendo in tecnologie, formazione e nella valorizzazione del volontariato”.

Nel 2024 sono stati impegnati 3.770 medici e infermieri, 500 autisti soccorritori e quasi 40.000 volontari. La rete conta 272 mezzi attivi H24 e 4 elicotteri, uno dei quali abilitato al volo notturno.

Nel 75% dei casi di ictus, il tempo dal primo squillo al ricovero è stato inferiore a 66 minuti, contribuendo a ridurre la mortalità, come certificato dal Programma nazionale esiti.

Ansa