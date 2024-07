In fiamme il ristorante Kiosko Vincanto di Villa Verucchio: danni irreparabili. Indagini in corso

Un incendio di vasta portata ha colpito il ristorante Kiosko Vincanto a Villa Verucchio nella notte tra domenica e lunedì 15 aprile. Le fiamme hanno causato danni irreparabili al locale, riducendolo completamente in cenere.

Il ristorante è stato rapidamente avvolto dalle fiamme, rendendo necessario l’intervento immediato di sette squadre dei vigili del fuoco e due mezzi antincendio, supportati anche dai carabinieri. La zona è stata messa in sicurezza con transenne per consentire il corretto svolgimento delle operazioni di spegnimento, che sono ancora in corso.

Non si conoscono ancora con certezza le cause dell’incendio. Le autorità competenti, in particolare i militari dell’Arma, stanno svolgendo indagini approfondite per determinare se si sia trattato di un atto doloso.