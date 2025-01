In giro per Il mondo con Colony. BELGIO, Le Fiandre e le Birre 01 – 05 Settembre 2024

01/09/2024: SAN MARINO/RIMINI – VENEZIA – BRUXELLES

Ritrovo dei partecipanti in primissima mattinata nei luoghi prestabiliti. Sistemazione in bus GT e partenza per Venezia aeroporto. Disbrigo delle formalità doganali e partenza con volo di linea diretto per Bruxelles. Arrivo a Bruxelles alle 13:45 circa , incontro con la guida e partenza per la città. Bruxelles è la città in cui, più di ogni altra, si respira un’atmosfera particolare. Crocevia di molteplici culture europee ed extraeuropee, Bruxelles è la città cosmopolita per eccellenza che ha fatto dell’integrazione tra lingue e tradizioni diverse il suo punto di forza. Ammireremo la Grand Place, la statuetta simbolo della città del Manneken Pis, il quartiere del Sablon, il parco Laeken e la Residenza Reale. Simbolo dell’Unione Europea, il Parlamento domina il quartiere Europeo di Bruxelles. Partendo da Place Leopold, scoprirete edifici straordinari, piazze e parchi tutti da scoprire. Sistemazione in hotel 3*. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

02/09/2024: BRUXELLES

Prima colazione in albergo e intera giornata continuazione della visita di Bruxelles con bus e guida. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. In serata cena in ristorante e pernottamento .

03/09/2024: ANVERSA – MECHELEN – BRUGES

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Mechelen. Oggi Mechelen è una città orgogliosa della sua eredità culturale. La Torre di San Romualdo (St Rombiutstorem), del XV secolo, è riconoscibile all’istante, visibile com’è dalla piatta campagna circostante. La torre di 97,28 metri è il monumento simbolo di Mechelen, parte della lista UNESCO patrimonio dell’umanità. Nel complesso i monumenti di Mechelen sono davvero numerosi, vi ritroverete ad ammirarli quasi senza accorgervene. Tra i tanti, oltre le splendide chiese si citano anche l’elegante palazzo residenza di Margherita d’Austria, edificato nel 1507 e il cui stile si confonde tra il tardo gotico e il rinascimentale. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Anversa. Visita guidata della città. Porto di rilevanza mondiale, dall’atmosfera decisamente internazionale, come poche città al mondo Anversa riesce ad unire mirabilmente l’antico e il nuovo, il classico e il moderno. Qui signorili residenze art nouveau, ville neorinascimentali e imponenti castelli medievali formano il magico scenario lungo il quale sfilano i numerosissimi bar, caffè e locali fra i più “in” di tutto il Belgio. Visita della imponente Cattedrale. Indi proseguimento per Brugge, cena in ristorante e pernottamento in hotel.