In Giro Per Il Mondo Con Colony: La Provenza e la fioritura della lavanda In bus GT dal 27 al 30 Giugno 2024

Vi presentiamo un viaggio indimenticabile nella magica Provenza, una terra ricca di storia, arte e paesaggi da sogno. Il nostro tour di quattro giorni vi porterà attraverso le città più affascinanti e i siti storici di questa regione francese, offrendo un’esperienza di viaggio unica e coinvolgente. 1° giorno: SAN MARINO – NIZZA – AIX EN PROVENCE

Ritrovo dei passeggeri nei punti di incontro prestabiliti, sistemazione in bus GT e partenza verso le ore 4.00 del mattino per la Francia. Sosta a Nizza per il pranzo in ristorante. Breve passeggiata libera in questa splendida cittadina della Costa Azzurra. Proseguimento del viaggio per Aix en Provence. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° giorno: AIX EN PROVENCE – MANOSQUE – MOUSTIER SAINTE MARIE – AIX EN PROVENCE

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per escursione dell’intera giornata in Provenza. Visita di Manosque. La città vecchia ha un aspetto tipicamente provenzale. Ricca di fascino, ha piazze abbellite da fontane e caffè con i tavolini all’aperto, oltre che pittoresche stradine, su cui si affacciano antiche abitazioni e a cui si arriva subito dopo aver attraversato l’imponente porta Saunerie. Come si può parlare di Manosque senza citare L’Occitane en Provence? Visiteremo la fabbrica per scoprire la manifattura dei suoi cosmetici famosi in tutto il mondo, senza dimenticare il negozio annesso. Proseguimento per Moustier Sainte Marie attraverso i campi di lavanda e visita guidata. Questo borgo, diviso in due dal torrente, è davvero magico e potrete respirare un’atmosfera deliziosa, passeggiando fra le viuzze strette in salita, ammirando le 15 botteghe di faïences: sono le maioliche smaltate che divennero di moda ai tempi di Luigi XIV quando il sovrano, per risanare le finanze della corte, decise di sostituire il vasellame d’oro con le più economiche ceramiche. Ingresso e visita del Museo della Maiolica. Pranzo libero in corso di escursione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno: AIX EN PROVENCE – ROUSSILLON – GORDES – AIX EN PROVENCE

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per escursione dell’intera giornata in Provenza. Visita di Roussillon, uno dei borghi più belli di Francia famoso per gli incredibili colori, per le calde tonalità delle facciate e delle rocce che lo circondano. Le case di Roussillon e l’ambiente circostante si confondono grazie alle tante sfumature rossastre e ocra della terra estratta dalle cave vicine. Il risultato è un villaggio dai mille colori, che sotto il potere della luce del sole si accende e si staglia nel blu del cielo limpido, immerso in una verdeggiante natura incontaminata. Proseguimento per la regione del Vaucluse con visita dell’Abbazia di Notre Dame di Sénanque, immersa nei campi di lavanda e divenuta una delle immagini iconiche della Provenza. L’Abbazia fondata nel 1148 rappresenta un capolavoro dell’architettura cistercense. Pranzo libero in corso di escursione. Proseguimento per Gordes. Per proteggersi dalle truppe barbariche che attaccavano i

villaggi nel V secolo d.c., molte popolazioni provenzali si insediarono nei punti più alti, rifugiandosi sulle rocce come a Gordes. Questi nidi d’aquila sono diventati i villaggi arroccati più belli della Provenza. Dimenticato per anni dal turismo, Gordes è tornato alla ribalta grazie a un film girato nella sua piazza principale, Un’ottima annata con Russel Crowe. Le bianche rocce che compongono le case, rendono il borgo soggetto a infiniti cambiamenti, dettati dal variare della luce nelle diverse ore della giornata e la sua posizione raccolta e arroccata lo rendono unico e inimitabile. Sosta nei dintorni per visitare le Village des Bories. Sono le antiche abitazioni in pietra di questa zona risalenti all’Età del Bronzo ma utilizzate nei secoli: sono capanne a forma di alveare costruite con pietre senza calce utilizzando solo scaglie di arenaria. In questa zona ne esistono più di 3000 e qui sono raggruppate in un piccolo villaggio restaurato negli anni ’50. Qui si possono apprendere tanti dettagli della vita quotidiana dei contadini visitando le case, osservando il mobilio e gli attrezzi da lavoro come le tinozze per il vino, le pigiatrici e le bigattiere per i bachi da seta. Rientro in hotel a Aix en Provence, cena e pernottamento.

4° giorno: AIX EN PROVENCE – GENOVA – SAN MARINO

Prima colazione in hotel, rilascio delle camere e partenza verso le 7.00 per il rientro. Sosta a Genova per il pranzo in ristorante. Proseguimento del viaggio e arrivo in tarda serata.

Quota individuale di partecipazione: € 950,00

Valida per minimo 25 adulti paganti

Iscrizioni e acconto di € 400,00 entro il 15/03/2024

Saldo entro il 27/05/2024

La quota comprende:

Trasporto in bus GT, bus a disposizione intero periodo, pedaggi autostradali, vitto e alloggio autista

Sistemazione in hotel 4* centrale a Aix en Provence in camere doppie con servizi privati

Trattamento di Mezza Pensione bevande incluse ( ½ minerale e ¼ di vino)

2 pranzi in ristorante come da programma a Nizza e Genova, bevande incluse

Visite guidate come da programma

Ingressi inclusi: Museo della Maiolica – Fabbrica Occitane – Abbazia de Sénanque

Nostro accompagnatore intero periodo

Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

La quota non comprende:

pasti e bevande oltre quelli indicati

Extra personali in genere

Ingressi oltre quelli previsti

Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco

Tutto quanto non espressamente indicato nel programma e alla voce “la quota comprende”

Supplemento singola, su richiesta e salva disponibilità€ 295,00

Riduzione 3° lettoNON PREVISTA

COLONI VIAGGI

Tel. 0549 908590

Email: info@colony.sm

www.colony.sm