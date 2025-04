In giro per Il mondo con Colony. VIAGGIO DELL’AMICIZIA: 28 AGOSTO – 8 SETTEMBRE 2024

Prima colazione in albergo. Giornata intera dedicata ad un’escursione alla Grande Muraglia, (patrimonio Unesco dal 1987), il baluardo che per secoli ha protetto la Cina dalle popolazioni del nord, ma soprattutto ha costituito una barriera architettonica, culturale e “psicologica” fra il mondo variegato e mobile delle popolazioni nomadiche dedite all’allevamento e quello più strutturato dei sedentari dediti prevalentemente all’agricoltura. Il tratto di Juyongguan è uno dei meglio conservati e anche percorrendone un breve segmento si ha una straordinaria veduta d’insieme della Muraglia incastonata in paesaggi che si perdono all’orizzonte. Passeggiata lungo la Via Sacra, Sheng Lu, che conduce al complesso sepolcrale della Dinastia Ming (1368-1644), costeggiata da imponenti statue in pietra raffiguranti animali sacri e dignitari imperiali. Pranzo cinese in ristorante locale. Nel pomeriggio completamento del programma di visite: il Tempio del Cielo, Tian Tan, straordinario esempio di architettura religiosa risalente alla dinastia Ming e più volte ricostruito fino al 1890. LaSala della Preghiera per il Buon Raccolto “Qinnian Dian” con il suo soffitto realizzato interamente in legno ad incastro e le tegole blu a simboleggiare il cielo, si può considerare il simbolo della città. In serata trasferimento in un ristorante tipico per una cena banchetto, tra i numerosi piatti verrà servita la rinomata “anatra laccata”, specialità gastronomica locale. Pernottamento.

Giorno 4 – 31 agosto PECHINO (colazione – pranzo – cena) Prima colazione in albergo. Giornata intera dedicata alla visita della città: la Piazza Tian An Men, teatro dei principali eventi della capitale cinese, sulla quale si affaccia il Palazzo dell’Assemblea del Popolo e sorge il mausoleo di Mao Zedong (Mao Zhuxi Jiniantang); la Città Proibita, Gugong, edificata nel corso della dinastia Ming, un susseguirsi di padiglioni e sale in legno laccato e riccamente istoriato che racconta la storia delle ultime due dinastie imperiali e conduce dai luoghi deputati agli incontri di rappresentanza fino ai quartieri privati dove sembra ancora di sentire i sussurri delle concubine e degli eunuchi di corte o i passi veloci del piccolo Puyi, l’ultimo imperatore immortalato nel celebre film di Bernardo Bertolucci. Pranzo cinese in ristorante locale. Nel pomeriggio completamento del programma di visite: Il Palazzo d’Estate, (Yihe Yuan), residenza estiva degli imperatori a 15 km dal centro di Pechino. Le residenze private, i templi, il teatro, i padiglioni per il riposo e la contemplazione della natura sorgono in un magnifico parco intorno alle acque del lago artificiale Kunming dove si erge maestosa la famosa nave di marmo voluta dalla temibile imperatrice Cixi. Cena e pernottamento. Giorno 5 – 01 settembre PECHINO – CHENGDU (colazione – cena) Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Chengdu. All’arrivo trasferimento all’ hotel Minshan 4* (o similare). Inizio delle visite. Cena in ristorante locale. Pernottamento. Giorno 6 – 02 settembre -CHENGDU (colazione – pranzo – cena) Prima colazione in albergo. Visita al Centro di Riproduzione del Panda Gigante. Pranzo cinese in ristorante locale. Nel pomeriggio, passeggiata nella zona pedonale di Kuanzhaixiangzi e sosta nel Parco del Popolo per una degustazione di the. Cena cinese in ristorante locale. Pernottamento Giorno 7 – 03 settembre CHENGDU – SHANGHAI (colazione – pranzo – cena) Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Shanghai. All’arrivo trasferimento c/o Central Hotel 4* (o similare). Inizio delle visite: l’antico quartiere con il suo dedalo di stradine animate da ristorantini all’aperto, botteghe di souvenirs, sale da the, il Giardino del Mandarino Yu, delizioso esempio di residenza aristocratica. Pranzo cinese in ristorante locale. Qualora avesse riaperto dopo i lavori di ristrutturazione, visiteremo il Museo di Shanghai. Cena in ristorante locale. Pernottamento. Giorno 8 – 04 settembre – SHANGHAI – HUANGSHAN (colazione – pranzo – cena) Prima colazione in albergo. Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza in treno per Huangshan. All’arrivo sistemazione c/o Huangshan Crown Plaza 4* (o similare). Pranzo cinese in ristorante locale. Tempo a disposizione per attività individuali. Cena e pernottamento Giorno 9 – 05 settembre HUANGSHAN (colazione – pranzo – cena) Prima colazione in albergo. Escursione sulla Montagna Huangshan con salita in funivia. Fra i punti più suggestivi: “il Mare del Nord”, il Padiglione delle Nuvole del Mare dell’Ovest, la Pietra Volante. Discesa in funivia. Pranzo e cena cinesi in ristorante locale. Pernottamento Giorno 10 – 06 settembre HUANGSHAN – SHANGHAI (colazione – pranzo – cena) Prima colazione in albergo. Trasferimento alla stazione e partenza in treno per Shanghai. All’arrivo inizio delle visite: il Tempio del Buddha di Giada, vera oasi di silenzio, semplicità e preghiera dove ancora vive una piccola comunità di monaci ed è custodita una statua raffigurante un Buddha seduto alto circa 2 metri, intagliato da un unico blocco di giada birmana bianca. Passeggiata lungo il Bund con vista sull’avveniristico quartiere di Pudong. Pranzo cinese in ristorante locale. Visita al caratteristico quartiere di Xintiandi con sosta per un caffè. Cena e pernottamento. Giorno 11 – 07 settembre SHANGHAI (Zhujiajiao) (colazione – pranzo – cena) Prima colazione in albergo. Escursione in pullman privato al villaggio di Zhujiajiao dove è possibile ammirare le abitazioni tradizionali e respirare l’atmosfera della Cina di altri tempi. Pranzo e tempo a disposizione per incontri istituzionali. Cena cinese in ristorante locale. Rientro a Shanghai e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo Air China su Milano Malpensa dopo la mezzanotte. Giorno 12 – 08 settembre ITALIA Arrivo e sbarco all’aeroporto di Milano Malpensa. Dopo il ritiro bagagli e disbrigo delle formalità doganali sistemazione in bus GT e rientro nelle proprie località

FINE DEI SERVIZI Quota individuale di partecipazione: € 3.890,00 Valida per minimo 25 adulti paganti Termine iscrizioni 15 maggio 2024 con acconto € 1.500,00

Saldo entro il 15 Luglio 2024 IL PREZZO INCLUDE: Trasporto in Bus GT per l'aeroporto di Roma e dall'aeroporto di Milano Malpensa Volo di linea Air China diretto in classe economica (vedi sotto operativo voli) trasporti interni con voli di linea Air China, treni in 2a classe, pullman privato come da programma tutti i trasferimenti da e per gli aeroporti e le stazioni ferroviarie effettuati con mezzi privati e l'assistenza di personale specializzato Sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi privati Trattamento di pensione completa * visite ed escursioni come da programma con guide locali parlanti Italiano (a Chengdu e Huangshan la guida locale parla inglese, ma la guida nazionale tradurrà per il gruppo) Funivia A/R a Huangshan per escursione alla Montagna Gialla Assistenza di una guida nazionale parlante italiano per tutta la durata del soggiorno Accompagnatore Colony intero periodo Assicurazione medico/bagaglio/annullamento Mance in ragione di € 70 per persona PREZZO BLOCCATO (nessun adeguamento valutario e/o carburante) Materiale di cortesia per i partecipanti *negli spostamenti con voli interni a causa degli orari potrebbe essere impossibile prevedere una sosta in ristorante per il pasto IL PREZZO NON INCLUDE: le tasse aeroportuali, ad oggi di circa Euro 370 per persona da riconfermare al momento dell'emissione dei biglietti Bevande, pasti esclusi, extra e le spese di carattere personale tutto quanto non espressamente indicato nella sezione "il prezzo include".