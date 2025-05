In occasione della giornata della memoria. SABATO 25 GENNAIO ALLE ORE ORE 21 A SERRAVALLE (RSM) – CINEFORUM CON IL FILM WONDER – WHITE BIRD

Nell’ambito delle iniziative in occasione della Giornata della Memoria nella serata di sabato 25 gennaio alle ore 21 all’ Auditorium Little Tony di Serravalle (RSM) sarà proposto un cineforum con la visione del film: Wonder – White Bird, con ingresso libero.

Un interessante film, adatto in particolare ad un pubblico giovanile, ma non solo. Perché se da una parte è giusto non dimenticare, dall’altra, sempre più, è necessario non venir meno a quel compito importante a cui una società adulta e responsabile non può mancare: educare le giovani generazioni. così da maturarel’importanza del coraggio, del sacrificio ma soprattutto dell’altruismo e della gentilezza come valori fondanti dei rapporti tra le persone.

Promosso da:

Giunta di Castello di Serravalle e Centro Sociale S.Andrea. csandrea@alice.sm

WONDER – WHITE BIRD

Trama

Il giovane Julian, dopo essere stato espulso dalla scuola per i fatti raccontati in Wonder, si ritrova in un nuovo istituto ma non riesce a legare con i compagni. Nell’estate dopo questa esperienza, Julian trascorre le vacanze a Parigi dalla nonna Sara, un’artista molto affermata che decide di rivelargli alcuni importanti segreti della sua vita. Il racconto si sposta così nella Francia occupata dai nazisti dove Sara, di famiglia ebrea, evita l’arresto e la deportazione grazie al coraggio e alla gentilezza del suo compagno di classe, un giovane di nome Julian, proprio come suo nipote, che, nonostante soffrisse di deformità alle gambe, è riuscito a compiere un gesto che lo ha reso un vero eroe.

La scheda del film

Regia Marc Forster

Con Helen Mirren, Gillian Anderson, Bryce Gheisar, Orlando Schwerdt, Ariella Glaser

Titolo originale White Bird: A Wonder Story

Scritto da Mark Bomback e adattato dal romanzo a fumetti di R.J. Palacio “A Wonder Story – Il libro di Julian”, Wonder: White Bird è uno spin-off del film Wonder (2017) Tratto dal libro di R. J. Palacio

Durata 120 min.

USA 2023