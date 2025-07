In tanti da tutta Italia a Novafeltria uniti nel nome di Ivan Graziani: si chiude con successo la quarta edizione di Maledette Malelingue Festival 

Si è conclusa con grande soddisfazione da parte degli organizzatori la due giorni di Maledette Malelingue Festival, giunta alla sua quarta edizione per ricordare Ivan Graziani.

La kermesse organizzata da Proloco di Novafeltria in collaborazione con Amministrazione Comunale e Consulta Giovani, in sinergia con la famiglia Graziani e con il contributo della Regione Emilia Romagna, oltre a ricordare il grande cantautore, in questa edizione ha celebrato quelli che sarebbero stati gli 80 anni di Ivan Graziani.

Nelle due giornate di Festival, in tantissimi hanno raggiunto Novafeltria da ogni parte d’Italia.

Sabato pomeriggio duplice inaugurazione, prima con la mostra del fumettista di fama internazionale Giuseppe Camuncoli nell’oratorio di Santa Marina in piazza Vittorio Emanuele a Novafeltria (la mostra sarà aperta fino a sabato 19 luglio) e poi a scoprire l’opera permanente dal titolo “Conchiglie e stelle” che l’artista ha dedicato a Ivan nel Parco che porta il suo nome e che va ad arricchirlo ogni anno con disegni di celebri fumettisti con l’obiettivo, come indicato dalla prima edizione, di trasformarlo in un museo a cielo aperto.

La serata del sabato si è conclusa con un emozionante concerto di Ron che ha portato nello Stadio sul Fiume una tappa del tour “Al centro esatto della musica” impreziosito da racconti sull’amico Ivan e su bellissime parole nei confronti di Novafeltria, definita dall’artista “un luogo bellissimo”.

Tanto spazio agli artisti emergenti, sia in campo musicale, sia ad illustratori e fumettisti.

Sono stati premiati i giovani artisti vincitori del Premio nazionale “Il Disegnatore è libero” curato dal direttore artistico Francesco Colafella e dalla Scuola Internazionale Comics di Reggio Emilia che nelle due giornate di Festival ha allestito una postazione insieme a Wacom Europa dove gli interessati hanno potuto mostrare il loro portfolio e ricevere consigli e suggerimenti in questo settore.

Nelle due giornate di Festival si sono esibiti di fronte al Club Tenco, talenti provenienti da tutta Italia per “Il Tenco Ascolta” : Cristiano Fattorini da Roma, Dirlinger da Tavullia, Jonnie da Torino, Skelters da Catanzaro, Magma da Caltanisetta, Melty Groove da Torino e Mancino da Campi Flegrei.

Ha riscosso molto successo la presentazione del libro di Federico Falcone “Ivan Graziani” presentato in anteprima nazionale a Novafeltria dove sono stati raccontati alla presenza della moglie Anna degli aneddoti di vita privata e della carriera di Ivan che hanno catturato l’attenzione del pubblico presente.

Un altro momento molto toccante è stata la reunion del coro voci bianche che ha visto incontrarsi dopo oltre 20 anni ragazze e ragazzi sotto la direzione di Simona Agostini, che hanno accolto con un riarrangiamento di “Gran Sasso” il Sindaco di Teramo . La serata è proseguita con un momento simbolico e di grande importanza sul Palco dello Stadio sul Fiume costituito dalla firma del Patto di Amicizia tra i comuni di Novafeltria e di Teramo alla presenza dei sindaci Stefano Zanchini e Gianguido D’Alberto, un gesto solenne che suggella il legame tra le due città unite nel nome di Ivan Graziani impegnandole ad avviare una collaborazione stabile per valorizzare la figura dell’artista.

A chiudere il Festival, che ha confermato ancora una volta la capacità di attrare nella località della Valmarecchia e nel territorio circostante visitatori da tutta Italia uniti nel nome di Ivan e dell’arte e costituendo così un importante volano per l’economia locale, il concerto “80 Buon compleanno Ivan” con i figli Filippo e Tommy Graziani che hanno omaggiato il padre con talento ricordando i grandi successi ma anche brani più intimi e brani che non fanno parte del suo repertorio ma apprezzati dall’artista.

Da segnalare il test point di Chitarre Wandré che ha richiamato professionisti ma anche curiosi, in particolare giovani e giovanissimi, desiderosi di imbracciare la chitarra suonata da Lucio Corsi sui palchi di Sanremo e Eurovision e lo stand del liutaio Francesco Venturi, che ha presentato la chitarra omaggio dedicata a Ivan Graziani.