Inaugurata la nuova piastra polivalente al Parco della Resistenza di Riccione

È stata inaugurata ieri, domenica 18 maggio, la nuova piastra polivalente del Parco della Resistenza di Riccione. All’evento hanno partecipato tantissimi bambini con le loro famiglie, le società sportive riccionesi e l’assessore allo Sport e ai Lavori pubblici Simone Imola, in un clima di festa e condivisione.

Il campo da gioco, completamente riqualificato e ora caratterizzato dai colori vivaci del giallo e dell’azzurro, è stato restituito alla comunità come spazio sicuro, accogliente e multifunzionale, pensato per lo sport, il gioco e il tempo libero all’aperto.

L’intervento ha previsto due fasi: inizialmente sono state demolite le aree in calcestruzzo deteriorate, rimossa la vecchia balaustra in ferro zincato e adeguato il muro perimetrale. In primavera, con condizioni meteo favorevoli, si è completata l’opera con la posa del nuovo rivestimento in resina acrilica, la tracciatura del campo e l’installazione dei nuovi impianti da basket.

Con questa inaugurazione, l’amministrazione comunale prosegue nel percorso di valorizzazione degli spazi pubblici dedicati allo sport all’aria aperta, dopo aver già completato nei mesi scorsi la riqualificazione delle piastre polivalenti di viale Ionio e dei giardini di piazzale Aldo Moro.

Comune di Riccione