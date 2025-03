Inaugurata la nuova rotonda sulla S.P. 17 a Cattolica

Questa mattina è stata ufficialmente inaugurata la nuova rotonda sulla Strada Provinciale 17, situata all’ingresso del casello autostradale di Cattolica/San Giovanni in Marignano. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente della Provincia di Rimini, Jamil Sadegholvaad, insieme alle sindache di Cattolica, Franca Foronchi, e di San Giovanni in Marignano, Michela Bertuccioli.

L’intervento ha previsto la riqualificazione della rotatoria, comprendente opere di arredo verde, per un investimento totale di 150 mila euro, coperto dalla Provincia di Rimini. Il progetto e la direzione dei lavori sono stati affidati a Anthea, sotto la supervisione del Servizio Infrastrutture Viarie della Provincia.

Il presidente Sadegholvaad ha sottolineato l’importanza della nuova infrastruttura, che rappresenta non solo l’ingresso alla Valconca, ma anche un accesso chiave alla zona sud della Riviera di Rimini. Le sindache Foronchi e Bertuccioli hanno evidenziato come l’opera migliori l’ingresso ai rispettivi comuni e contribuisca a valorizzare l’area, sia per i residenti che per i turisti. Hanno messo in risalto l’importanza della sinergia tra i comuni e la provincia in questo progetto di riqualificazione, che risponde a un bisogno sentito da tempo.