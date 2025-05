Inaugurato il Wein Tour Cattolica: si continua a brindare anche oggi

Inaugurato il Wein Tour Cattolica. La nona edizione della grande passeggiata enogastronomica ha accolto appassionati wine lovers e curiosi lungo viale Bovio, e tutto è pronto per proseguire oggi e domani a partire dalle ore 17.

Sono oltre 50 le cantine dell’Emilia-Romagna protagoniste dell’evento diffuso, in cui il vino diventa racconto, cultura e identità.

All’Arena Wein Tour sono attesi gli appuntamenti con i seminari: oggi alle ore 17 i riflettori si accenderanno sul “Trebbiano di Romagna”, con Bruno Piccioni; e domani, sempre alle ore 17, su “I vini bianchi dell’Emilia-Romagna”, a cura di Roberto Gardini, mentre alle ore 18.30 si parlerà di “Rimini Doc, l’anima adriatica del Sangiovese”, a cura di Andrea Laghi.

Grazie alla collaborazione con CheftoChef Emilia Romagna Cuochi, al Wein Tour Cattolica sarà protagonista anche lo street food d’autore, firmato dallo chef Omar Casali, anima del ristorante Maré di Cesenatico. Le sue creazioni racconteranno il territorio: la piadina Porto Canale con alici marinate, squacquerone, misticanza e giardiniera al pepe rosa; la piadina Foraging, con coppa stagionata, erbe di campo, cacio e pepe; i passatelli al ragù di cozze, preparati come un tempo dai pescatori. Il pesce è fornito dalla cooperativa Casa del Pescatore di Cattolica, garanzia di qualità e filiera corta.

L’ingresso alla manifestazione è libero. Al costo di 18 euro è possibile acquistare il kit di degustazione, che comprende una sacca con calice e 5 ticket per la degustazione vini. Per chi utilizza il calice già acquistato in una delle precedenti edizioni, il costo è di 10 euro per 4 ticket.

L’evento è promosso dal comitato Cuore di Cattolica e dall’organizzatrice di eventi Veronica Pontis, con il contributo dell’Amministrazione comunale di Cattolica e della Regione Emilia-Romagna.

Le cantine partecipanti:

Agricola Terrabusi, Azienda Agricola Zavalloni, Cantina della Volta, Cantina di Santa Croce, Cantina Franco Galli, Cantina Messori, Cantina San Marino, Cantina/Oleificio Pecci, Cantine Riunite & Civ, Enio Ottaviani, Fattoria Nicolucci, Fondo San Giuseppe, Francesco Bellei & C., Lodi Corazza, Luretta – Castello di Momeliano, Podere dell’Angelo, Podere Palazzo e Terramosa, Poderi dal Nespoli 1929, Rimini Doc, San Valentino, I Sabbioni, Tenuta Biodinamica Mara, Tenuta Carbognano, Tenuta Nero del Bufalo, Tenute Bacana Vigne di San Lorenzo, Valle delle Lepri, Ventiventi, Vignaioli di Bertinoro, Viticoltori dal 1916.