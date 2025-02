Inaugurazione della “Stanza Rosa” a Cesenatico per la lotta contro la violenza di genere

Il 25 novembre, alle 10.30, la Compagnia Carabinieri di Cesenatico ospiterà l’inaugurazione della “Stanza Rosa”, una nuova sala dedicata all’audizione di donne e soggetti vulnerabili che denunciano violenze, maltrattamenti, stalking e altri episodi di violenza di genere. L’evento coincide con la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” e rappresenta un passo avanti nel sostegno alle vittime.

Questo spazio è stato creato grazie al sostegno dell’amministrazione comunale locale e rientra in una rete di iniziative del Comando Provinciale Carabinieri di Forlì, che già vanta un ambiente simile presso la Compagnia Carabinieri di Meldola, inaugurato nel giugno 2021. Sette figure specializzate, tra marescialli e brigadieri, supporteranno le vittime nel loro percorso di denuncia e collaboreranno con i vari reparti per facilitare le indagini.

I dati sull’attività dell’Arma dei Carabinieri nella provincia di Forlì-Cesena evidenziano un impegno costante nella lotta alla violenza di genere: dal 1 gennaio al 15 novembre 2024 sono stati monitorati 495 comportamenti sospetti, registrando 441 reati perseguiti, con 15 arresti in flagranza di reato e 407 denunce in stato di libertà. Inoltre, l’Autorità Giudiziaria ha disposto 92 misure cautelari, di cui 18 riguardanti indagati in custodia cautelare.