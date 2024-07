Incendi nell’entroterra riminese: Vigili del fuoco e volontari della Protezione Civile in azione

Ieri, l’entroterra riminese è stato colpito da quattro incendi distinti che sono iniziati nella tarda mattinata e sono proseguiti fino al pomeriggio. Le alte temperature e il vento hanno alimentato i roghi, rendendo complesso il lavoro dei Vigili del fuoco e dei volontari della Protezione Civile. Le squadre antincendio di Rimini hanno ricevuto rinforzi da Ferrara per far fronte all’emergenza.

Le fiamme sono divampate vicino a un’azienda avicola in Via Coriano, costringendo all’evacuazione di due abitazioni. I Vigili del fuoco hanno lavorato intensamente per contenere il fuoco e proteggere le strutture adiacenti.

A Vergiano un altro incendio ha interessato la frazione di Vergiano, minacciando un deposito della Snam contenente bombole di metano. Anche in questo caso, l’intervento rapido ha evitato danni maggiori, sebbene un vigile del fuoco sia stato ricoverato in pronto soccorso per un colpo di calore.

Gli incendi hanno colpito poi anche Via Covignano e vicino ad Italia in miniatura ma sono stati domati con successo senza causare ulteriori evacuazioni. In particolare, l’incendio vicino a Italia in Miniatura è stato rapidamente estinto, limitando i danni.

Le prime indagini suggeriscono che le cause degli incendi potrebbero essere accidentali, forse dovute a mozziconi di sigaretta abbandonati, ulteriori accertamenti sono in corso per determinare con esattezza l’origine dei roghi.