Incendio a Morciano di Romagna. Vigili del Fuoco in azione per spegnere un incendio nell’ex parco acquatico

Un incendio è scoppiato questa mattina all’interno dell’ex parco acquatico di Morciano di Romagna. Le fiamme, divampate intorno alle 8:00, hanno rapidamente avvolto una parte della struttura, richiedendo l’intervento urgente dei Vigili del Fuoco. Le squadre, arrivate prontamente sul posto, hanno impiegato diverse ore per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Le autorità stanno esaminando le possibili origini del rogo, non escludendo né la pista dolosa né quella accidentale.