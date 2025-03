Incendio al Porto di Ravenna: Intervento dei Vigili del Fuoco

Nel pomeriggio di oggi, un incendio è scoppiato nella zona del porto di Ravenna, precisamente in via Silvano Rubboli. Le fiamme, che hanno interessato un nastro trasportatore della Eurodocks, hanno generato una densa colonna di fumo visibile da diversi chilometri di distanza. Le cause del rogo sono ancora oggetto di indagine.

I Vigili del Fuoco di Ravenna sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incendio, utilizzando un’autoscala per domare le fiamme. Per garantire un’efficace gestione della situazione, è stata mobilitata anche una seconda autoscala, con l’obiettivo di contenere l’incendio e ripristinare la sicurezza nell’area interessata. I dettagli sull’evoluzione della situazione e eventuali conseguenze sono attesi nelle prossime ore.