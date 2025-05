Incendio allo Stadium di Rimini durante lavori di ristrutturazione. Rapido intervento dei Vigili del Fuoco

Questo pomeriggio si è verificato un incendio all’interno dello Stadium di Rimini, edificio in fase di ristrutturazione destinato a diventare la sede della Federazione Danza Sportiva. Le fiamme sono divampate in una zona contenente un gruppo di continuità sotto tensione, probabilmente a causa di un guasto all’impianto elettrico. L’intervento rapido dei Vigili del Fuoco ha impedito che il fuoco si diffondesse ulteriormente, limitandone la propagazione a una parte ristretta della struttura. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di emergenza, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a circoscrivere il rischio. Al momento non si registrano feriti né danni estesi all’edificio.