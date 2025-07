Incendio di un auto sull’A14 a Fano, conducente in ospedale

Incendio di un auto al km 181 dell’autostrada A14, nei pressi di Fano, poco dopo le ore 15:30: le fiamme si sono propagate anche alla vegetazione oltre la strada in direzione di un campo limitrofo.

Il conducente della vettura è stato trasportato in ospedale dal personale sanitario.

La viabilità è leggermente rallentata durante le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza a causa della chiusura di una corsia, per poi tornare poco dopo alla normale percorribilità del tratto stradale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo e spento le fiamme che hanno completamente avvolto l’auto e poi hanno interessato anche la vegetazione, avvicinandosi ad un campo adiacente.

Sul posto la anche la polizia autostradale per la viabilità.

Ansa