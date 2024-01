Incendio doloso a Cattolica, in zona Torconca. Andate a fuoco due autovetture ed un furgone della stessa famiglia

Incendio doloso a Cattolica, in zona Torconca, tra le vie Mincio e Arno, avvenuto ieri mattina verso le 7:15. Sconosciuti hanno appiccato il fuoco a due automobili e un furgone, tutti di proprietà della stessa famiglia. I vigili del fuoco sono intervenuti, impiegando 5 uomini e 2 mezzi per spegnere l’incendio. Durante le operazioni di soccorso, è stata trovata una bottiglietta utilizzata per trasportare il liquido infiammabile vicino a una delle auto, che è stata completamente distrutta dalle fiamme. Si tratta chiaramente di un atto doloso e le autorità stanno indagando per scoprire chi possa essere stato responsabile di questo incendio intenzionale.