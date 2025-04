Incendio doloso a Rimini: il bar “nón” pronto a riaprire dopo l’attacco

Nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, il bar “nón” situato nel borgo San Giuliano di Rimini è stato teatro di un atto vandalico. Un uomo, ripreso dalle telecamere di sorveglianza, ha tentato di sfondare la porta del dehor a bordo di uno scooter. Dopo diversi tentativi, è riuscito a entrare nella veranda con una tanica di benzina. Una volta all’interno, ha svuotato il combustibile sul pavimento e ha appiccato il fuoco con un accendino. Le fiamme si sono propagate rapidamente, ma fortunatamente l’intervento tempestivo di un operatore ecologico ha permesso di allertare i Vigili del Fuoco, evitando potenziali esplosioni di bombole del gas presenti nel locale.

I danni causati dall’incendio sono stati consistenti, danneggiando l’impianto elettrico, le vetrate e gli arredi esterni. Nonostante la gravità dell’accaduto, i gestori del bar, i fratelli Pellegrino, hanno dimostrato grande determinazione e resilienza. Grazie al loro impegno, sono riusciti a ripristinare rapidamente il locale e annunciano la riapertura per venerdì 17 gennaio, solo dieci giorni dopo l’incidente.

In attesa di un risarcimento dall’assicurazione, i fratelli Pellegrino hanno avviato una raccolta fondi online che ha già superato i 5.600 euro. Le immagini dell’incendio sono state condivise sui social per sensibilizzare il pubblico e raccogliere supporto per la loro attività. I carabinieri continuano le indagini per identificare l’autore di questo gesto sconsiderato.