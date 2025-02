Incendio in palazzina di Via Giuliano da Rimini: Amministrazione comunale e Regione al lavoro per le famiglie colpite

Un incendio che ha devastato la scorsa settimana una palazzina di residenza popolare in via Giuliano da Rimini ha portato alla morte di due persone e ha costretto diverse famiglie a lasciare le proprie abitazioni. Questa mattina, un sopralluogo sul luogo è stato effettuato dall’Assessore comunale Kristian Gianfreda, insieme al personale di Acer Rimini e all’Assessore regionale alle Politiche abitative Giovanni Paglia. L’incontro ha avuto come obiettivo quello di avviare una collaborazione tra le istituzioni per trovare soluzioni adeguate per 11 nuclei familiari, molti dei quali comprendono anziani non autosufficienti.

Per garantire un supporto immediato, è stata proposta l’attivazione di una task force interistituzionale, con l’idea di sistemare temporaneamente le famiglie in strutture alberghiere. Le indagini tecniche da parte dei Vigili del Fuoco e delle autorità competenti sono ancora in corso, per stabilire gli interventi necessari al ripristino della funzionalità degli spazi.

L’Assessore Paglia ha dichiarato che la Regione lavorerà in stretta collaborazione con il Comune e Acer Rimini per garantire le migliori sistemazioni possibili per le persone sfollate. Ha anche annunciato un piano d’azione più ampio, che prevede un investimento di oltre 20 milioni di euro in manutenzioni urgenti e straordinarie per l’edilizia popolare nei prossimi tre anni.

L’Assessore Gianfreda ha espresso gratitudine per l’immediato intervento di Acer Rimini e per la presenza dell’Assessore Paglia, sottolineando la necessità di un impegno costante per affrontare le sfide dell’emergenza abitativa. Claudia Corsini, Presidente di Acer Rimini, ha rimarcato l’importanza della collaborazione tra le istituzioni per garantire la sicurezza delle famiglie e ha confermato che si sta lavorando a stretto contatto con i servizi sociali e Federalberghi per trovare soluzioni abitative temporanee per gli sfollati.