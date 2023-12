Incendio nel cantiere della Chiesa della Collegiata a Santarcangelo, possibile origine dolosa

Possibile tentativo doloso di incendio nel cantiere per il restauro della Chiesa della Collegiata a Santarcangelo di Romagna. Il parroco, don Giuseppe Bilancioni, è intervenuto tempestivamente per spegnere le fiamme nel deposito di travi e tavole di legno adiacente al sagrato. Segnalazione presentata ai Carabinieri. Precedentemente, nel mese di ottobre, sono stati segnalati atti vandalici e furto di cavi in rame in altre parti del cantiere. I sacerdoti di Santarcangelo hanno espresso preoccupazione riguardo a un possibile intento intimidatorio dietro questi episodi.