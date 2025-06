Incendio nell’area fitness di un hotel a San Mauro Mare: intervento dei Vigili del Fuoco e strada chiusa

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 5 giugno, un incendio ha creato momenti di forte apprensione in uno degli alberghi situati sul lungomare di San Mauro Mare. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 17:30 all’interno dell’area fitness e relax dell’Hotel Royal, una zona collocata al piano terra della struttura in via Caterina Vincenzi. Fortunatamente, al momento dell’accaduto nessuno si trovava nella stanza interessata dal rogo.

Ancora in corso di accertamento le cause che hanno innescato il fuoco, ma il tempestivo intervento del personale dell’hotel ha evitato che la situazione degenerasse. Gli addetti sono riusciti a contenere le fiamme grazie all’utilizzo degli estintori presenti nella struttura, in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Pochi minuti dopo, sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, con due autopompe e un mezzo logistico, che hanno provveduto a spegnere del tutto l’incendio e a mettere in sicurezza l’intera area. Contestualmente, sono intervenuti anche i Carabinieri e una pattuglia della Polizia Locale di San Mauro Pascoli: per facilitare le operazioni di soccorso, è stato temporaneamente chiuso al traffico un tratto del lungomare.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni materiali all’interno dell’hotel e alle attrezzature della zona fitness restano da valutare. L’intervento complessivo dei soccorritori si è concluso nell’arco di circa venti minuti.